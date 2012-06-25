Contra los engaños financieros
Las participaciones preferentes son uno de los últimos productos financieros fraudulentos de la banca sin que el Gobierno, comunidades autónomas, BdE y CNMV tomasen medidas para proteger a los usuarios.
FACUA.org
España-25/06/2012
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Productos financieros que secuestran nuestro dinero con mentiras, inversiones con todas las garantías que esconden productos de alto riesgo y ofertas que nos prometen duplicar nuestros ahorros y acaban dejándonos sin nada.
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