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Convenio entre FACUA y la Asociación Andaluza de Autocaravanistas

Colaborarán en la realización de actuaciones encaminadas a mejorar el marco normativo relacionado los derechos de los autocaravanistas.

FACUA.org
Andalucía-01/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA Andalucía y la Asociación Andaluza de Autocaravanistas (Asandac) han firmado el 30 de mayo un convenio de colaboración.

En virtud de dicho acuerdo, Asandac se asocia en calidad de socio co

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