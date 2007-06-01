Convenio entre FACUA y la Asociación Andaluza de Autocaravanistas
Colaborarán en la realización de actuaciones encaminadas a mejorar el marco normativo relacionado los derechos de los autocaravanistas.
FACUA.org
Andalucía-01/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA Andalucía y la Asociación Andaluza de Autocaravanistas (Asandac) han firmado el 30 de mayo un convenio de colaboración.
En virtud de dicho acuerdo, Asandac se asocia en calidad de socio co