Corea del Sur prohíbe la venta de diez modelos de Nissan, BMW y Porsche por falsificación de documentos
Además acuerda sancionar a las tres marcas con multas de hasta 5,67 millones de euros por irregularidades en las certificaciones de las emisiones y los niveles de ruido.
Europa Press
Asia y Oceanía-04/01/2017
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El Gobierno de Corea del Sur ha prohibido la venta en el país de diez modelos de las marcas Nissan, BMW y Porsche. A dichas compa�ñías les ha puesto una multa de 7.170 millones de wones (5,67 millones de euros al cambio actual) por falsificar documentos de certificación