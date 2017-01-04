Más noticiasMás de 4.500 coches vendidos con irregularidades

Corea del Sur prohíbe la venta de diez modelos de Nissan, BMW y Porsche por falsificación de documentos

Además acuerda sancionar a las tres marcas con multas de hasta 5,67 millones de euros por irregularidades en las certificaciones de las emisiones y los niveles de ruido.

Europa Press
Asia y Oceanía-04/01/2017
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El Gobierno de Corea del Sur ha prohibido la venta en el país de diez modelos de las marcas Nissan, BMW y Porsche. A dichas compañías les ha puesto una multa de 7.170 millones de wones (5,67 millones de euros al cambio actual) por falsificar documentos de certificación

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