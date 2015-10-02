C's Extremadura recoge las demandas de FACUA sobre suministro de agua en una propuesta parlamentaria
El grupo parlamentario insta a la Junta a eliminar el canon del agua como ya solicitó la asociación en el anterior periodo legislativo a la correspondiente Consejería de la Junta y a los grupos parlamentarios.
FACUA.org
Extremadura-02/10/2015
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La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, ha instado a la Junta mediante una propuesta de impulso a elaborar un reglamento sobre el suministro domiciliario de agua en Extremadura y eliminar el denominado canon del agua, haciéndose eco