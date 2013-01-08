¿Cuál ha sido La Peor Empresa del Año? Ya puedes enviar a FACUA tu propuesta
Comienza la selección de nominados para los premios a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial de 2012.
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España-08/01/2013
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Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones en la cuarta edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción lanza desde 2010 para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más respons