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Cuarenta y nueve detenidos en varias ciudades españolas por tráfico ilegal de medicamentos

La red adquiría los fármacos a través de diversas farmacias y los almacenaban para distribuirlos posteriormente fuera de España.

Europa Press
España-12/01/2015
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La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos producidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado. En el marco de la operación, desarrollada en diferentes ciudades españolas, han sido detenidas

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