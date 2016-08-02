Más noticiasInfracción muy grave, única y continuada

Cuatro concesionarios Volvo y una empresa de estudios de mercado formaron un cártel, según la CNMC

Fijaron precios y el intercambio de información confidencial comercialmente sensible, entre otras condiciones especiales. Actuaban en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

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España-02/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 1,28 millones de euros a cuatro concesionarios de la marca Volvo y a una empresa de estudios de mercado por una práctica prohibida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Comp
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