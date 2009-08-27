Cuatro de cada diez academias no oficiales de formación en Andalucía vulneran la normativa de protección al consumidor
Fundamentalmente en lo que se refiere a la información con la que debe contar el usuario antes de formalizar un contrato.
FACUA.org
Andalucía-27/08/2009
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Cuatro de cada diez academias y centros privados de formación que expiden títulos no oficiales en Andalucía incumplen alguna de las normas que protegen a los consumidores, fundamentalmente en lo que se refiere a la información con la que debe contar el usuario antes de