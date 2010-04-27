Cuatro ejecutivos de British Airways juzgados por pactar precios con Virgin
El fiscal ha destacado que el cártel ha creado un beneficio que podría implicar millones de libras.
FACUA.org
Internacional-27/04/2010
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Cuatro ejecutivos de British Airways (BA) han sido acusados ante el Tribunal londinense de Southwark Crown de fijar precios con ejecutivos de Virgin para los recargos de combustible de pasajeros trasatlánticos, según ha informado el diario The daily Telegraph.