Cuatro jornadas de huelga en Renfe: FACUA te recuerda cuáles son tus derechos
Los paros han sido convocados por el sindicato CGT para los días 31 de julio, 14 y 30 de agosto, y 1 de septiembre.
FACUA.org
España-29/07/2019
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