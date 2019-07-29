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Cuatro jornadas de huelga en Renfe: FACUA te recuerda cuáles son tus derechos

Los paros han sido convocados por el sindicato CGT para los días 31 de julio, 14 y 30 de agosto, y 1 de septiembre.

FACUA.org
España-29/07/2019
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Ante las cuatro nuevas jornadas de huelga convocadas en Renfe, FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios cuáles son sus derechos ante las incidencias que se produzcan de sus viajes como consecuencia de los paros. Si sufren una cancelación de su tren y por ello debe

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