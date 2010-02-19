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Cultura aprueba una nueva regulación de la calificación de las obras audiovisuales

Se introducen dos nuevas categorías al adaptarse las sucesivas franjas de edad a los distintos niveles del sistema educativo español.

FACUA.org
España-19/02/2010
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El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha aprobado varias medidas destinadas a modernizar el actual sistema de calificación por edades de obras audiovisuales.

La calificación de películas

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