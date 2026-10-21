Decathlon alerta del riesgo de asfixia al usar un portababés de bicicleta marca Hamax debido a que puede desprenderse una etiqueta del arnés
El portabebés de bicicleta afectado es el Hamax Buddy, con referencia 4091054 / 8591602 y código EAN 70297755203498. El periodo a la venta implicado en la alerta es del 1 de enero de 2022 al 6 de agosto de 2026.
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España-21/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de asfixia para los menores que usen un portabebés de bicicleta Hamax Buddy debido a que una de las etiquetas del arnés no está bien sujeta y podría desprenderse.
En concreto, está afe