Decathlon alerta del riesgo de liberalización de aluminio al contenido del envase en el bidón Vital Sport
El producto afectado es el bidón Vital Sport de 800 mililitros con código EAN/GTIN 8437021197198 y que ha estado a la venta desde el 1 de agosto de 2025 al 1 de octubre de 2026.
FACUA.org
España-10/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de liberalización de aluminio al contenido del envase al utilizar el bidón Vital Sport vendido por Decathlon, lo que podría ser perjudicial para la salud de los consumidores.
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