Decomisan más de 200 chapas con mensajes ofensivos contra la mujer que se vendían en San Fermín
La Policía Municipal de Pamplona detiene a un vendedor callejero que ofrecía placas metálicas con frases machistas aprovechando la masiva afluencia de personas a la ciudad con motivo de las fiestas.
Europa Press
Navarra-13/07/2017
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Algunas de las placas intervenidas con frases denigrantes para la mujer. | Imagen: twitter.com/LilithFeminista.
La Policía Municipal de Pamplona ha decomisado un total de 219 chapas con mensajes ofensivos contra las mujeres que se estaban vendiendo al público en la zona de la calle Bosquecillo. El vendedor callejero fue identificado y se le fue incautado todo el género, que vend&