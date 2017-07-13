Más noticiasSe le podría imputar un delito de odio

Decomisan más de 200 chapas con mensajes ofensivos contra la mujer que se vendían en San Fermín

La Policía Municipal de Pamplona detiene a un vendedor callejero que ofrecía placas metálicas con frases machistas aprovechando la masiva afluencia de personas a la ciudad con motivo de las fiestas.

Europa Press
Navarra-13/07/2017
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La Policía Municipal de Pamplona ha decomisado un total de 219 chapas con mensajes ofensivos contra las mujeres que se estaban vendiendo al público en la zona de la calle Bosquecillo. El vendedor callejero fue identificado y se le fue incautado todo el género, que vend&

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