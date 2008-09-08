Decretada prisión sin fianza para cuatro de los seis mariscadores imputados en el caso de las vieiras tóxicas
La restauradora Toñi Vicente y el responsable de la empresa Comercial Xanquei son puestos en libertad con cargos.
FACUA.org
Galicia-08/09/2008
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El juez Alejandro Morán Llordén, que instruye las diligencias en el Juzgado número 3 de Ferrol por la supuesta trama de extracción y compra-venta de vieira contaminada por toxina ASP, dictó auto de prisión sin fianza para cuatro de los seis marisca