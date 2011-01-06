Defensa quiere tener en 18 meses controladores suficientes para cubrir directamente un nuevo caos aéreo
El pasado mes de diciembre se publicó la norma que regula el procedimiento necesario para canjear la licencia que tienen ahora los controladores militares por la comunitaria.
FACUA.org
España-06/01/2011
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El jefe del Ejército del Aire y de los controladores civiles, José Jiménez Ruiz, ha mostrado su deseo de poder tener «en un plazo de entre un año y 18 meses» controladores suficientes para aguantar «el primer golpe en una situación de emergencia