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Dell oferta por error en Chile ordenadores a 32 dólares

Comete las irregularidades por segunda vez en un mes a través de su página web, indicando a los usuarios que no asumirá el fallo.

FACUA.org
América-08/08/2008
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Por segunda vez en un mes, la compañía estadounidense Dell ha vendido ordenadores tirados de precio en Chile. Tras la venta de ordenadores a 152 dólares de hace unas semanas, su página web publicitaba por error un sobremesa Inspiron 530 a 16.475 pesos, unos 32,6 d&oacu

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