Demandan a 10 fabricantes de coches en EEUU ante los riesgos de intoxicación por el arranque sin llave
Se trata de los grupos BMW, Daimler, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota y Volkswagen.
Europa Press
Internacional-27/08/2015
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Diez de los principales fabricantes mundiales de automóviles han sido demandados por 28 consumidores en Estados Unidos por ocultar supuestamente los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono en más de cinco millones de vehículos equipados con sistemas de a