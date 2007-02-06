Demandan a Coca-Cola y Nestlé en EE.UU. por anunciar de forma engañosa una bebida 'quema-calorías'
La publicidad de Enviga ha sido denunciada por el Centro para la Ciencia en Interés Público.
FACUA.org
América-06/02/2007
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Una organización defensora de los derechos de los consumidores de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Coca-Cola y Nesté por considerar que su bebida Enviga, promocionada como «el quemador de calorías» (the calorie burner), no produce este efecto adel