Denuncia colectiva contra Apple en EE UU por una aplicación que gasta los datos de los usuarios
La 'Asistencia para WiFi', que viene por defecto en el sistema operativo iOs9, aumenta la factura de manera descontrolada.
FACUA.org
Internacional-28/10/2015
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Un grupo de consumidores de EE UU ha presentado una demanda colectiva en San José (California) por cinco millones de dólares (alrededor de 4,5 millones de euros) por una función que tienen todos los dispositivos de la compañía con el sistema operativo iOs9 que g