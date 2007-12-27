Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Colombia para producir biocombustibles
El sociólogo suizo Jean Ziegler y representantes de organizaciones civiles hablan incluso de asesinatos de campesinos para forzar a huir al resto de la comunidad y hacerse con sus terrenos.
FACUA.org
América-27/12/2007
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El sociólogo suizo Jean Ziegler y representantes de la sociedad civil colombiana han denunciado graves violaciones de los derechos humanos en nombre de la producción de biocombustibles.
El pasado 14 de diciembre, durante un conferencia de prensa en Ginebra, donde se c