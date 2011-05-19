Denuncian un fallo de seguridad en el cambio de contraseñas de PlayStation Network
La compañía ha señalado en su página web que informarán cuando los servicios de autentificación estén disponibles.
FACUA.org
Internacional-19/05/2011
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Muchos usuarios están experimentando problemas para cambiar la contraseña de usuario de PlayStation Network desde que comenzó su regreso el pasado fin de semana. Ahora un error de seguridad podría afectar de nuevo al servicio.
Sony Computer Entertainment ha info