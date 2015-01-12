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Desarticulada una red que adquiría entradas de espectáculos con tarjetas robadas

La Policía Nacional ha detenido a 21 personas en Barcelona, Madrid, Guadalajara y Sevilla. La organización compraba la numeración de las tarjetas a varios hackers en internet.

FACUA.org
España-12/01/2015
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La Policía Nacional ha desarticulado una red que adquiría entradas de espectáculos con tarjetas cuya numeración había sido robada previamente por diferentes hackers. En el marco de la operación, 21 personas han sido detenidas en diferentes localidades de

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