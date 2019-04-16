Desconvocada la huelga en Air Nostrum aunque se mantienen los 47 vuelos cancelados del martes 16 de abril
Los pasajeros de los vuelos cancelados tendrán derecho al reembolso de sus billetes o a la reubicación en otros hasta el 10 de mayo. Se operarán con normalidad todos los de los días 22, 23 y 24 de abril.
Europa Press
España-16/04/2019
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Los representantes de Air Nostrum y del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han alcanzado este noche un acuerdo, tras más de 17 horas de reunión, con el que se pone fin a la huelga de pilotos de la aerolínea convocada para Semana Santa,