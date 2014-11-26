Descubierto un sofisticado 'malware' que desde 2008 espía a gobiernos y clientes de grandes empresas
La complejidad informática del programa y los recursos invertidos en su creación sugieren que podría tratarse de una herramienta utilizada por los propios países en funciones de control y vigilancia de masas.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-26/11/2014
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La empresa de tecnología de protección informática Symantec Corp. ha descubierto un sofisticado software malicioso conocido como Regin, que ha sido utilizado desde el 2008 para espiar a gobiernos, institutos de investigación, compañías privadas y clientes