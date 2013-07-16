Descubren que un antibiótico veterinario inhibe dos genes relacionados con un cáncer infantil
El hallazgo ayudará a buscar nuevos fármacos que tengan el mismo efecto.
FACUA.org
Internacional-16/07/2013
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Un consorcio internacional de investigadores han descubierto el efecto dual de un antibiótico actualmente usado en veterinaria, que inhibe en ratones y en líneas celulares dos factores de transcripción relacionados con la aparición del sarcoma de Ewing, un cánce