Desmantelada en Sevilla la mayor fábrica de tabaco clandestina de España
La Guardia Civil interviene 30 toneladas de producto a granel y 64.500 cajetillas dispuestas para la venta.
Europa Press
España-15/01/2015
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La Guardia Civil ha desmantelado una fábrica ilegal de producción de cajetillas de tabaco, ubicada en la Sierra Norte de Sevilla. Se trata de la mayor actividad de producción de tabaco de contrabando localizada en España. Además, se han intervenido 30 toneladas