Desmantelada una red de distribución ilegal de medicamentos que operaba mediante la 'distribución inversa'
Han sido detenidas siete personas y se han realizado nueve registros en farmacias y almacenes de distintas provincias españolas
FACUA.org
España-08/07/2014
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El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red que se dedicaba a distribuir ilegalmente miles de medicamentos que eran retirados del cauce establecido mediante el conocido como procedimiento de distribución inversa, que consiste en sacar gran cantidad productos del ca