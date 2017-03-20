Desmantelan en Brasil una red que adulteraba productos cárnicos con ácido y agua para mejorar su aspecto
También se alteraba la fecha de caducidad de los lotes, detinados tanto al comercio interno como a la exportación a nivel mundial. La Policía Federal ha detenido a una treintena de implicados.
FACUA.org / Agencias
Internacional-20/03/2017
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La Policía Federal de Brasil ha destapado y desarticulado una red que adulteraba productos cárnicos destinados tanto a la venta interior como a la exportación en una operación en la que han sido detenidos una treintena de p