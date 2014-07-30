Más noticiasLa empresa BlueBox ha puesto en alerta a Google para que repare su sistema operativo móvil

Detectado un fallo de seguridad que permite infectar a los dispositivos Android con programas malignos

Un código 'invisible' logra poner al descubierto los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios, además de tomar el control remoto de los ajustes de sus aparatos.

Europa Press
Internacional-30/07/2014
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Los smartphones y tabletas Android están expuestos a malware (programa maligno) debido a un fallo de seguridad que se acaba de descubrir y que los expertos ya han denominado como «Fake ID», según investigaciones de la empresa de seguridad BlueBox.

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