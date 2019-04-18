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Detectan gluten no declarado en el complemento alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN, alerta FACUA

La Aecosan informa de que se encuentran afectados todos los lotes con fecha de caducidad anterior al 1 de noviembre de 2021.

FACUA.org
España-18/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de gluten (avena) no declarado en el etiquetado del complemento alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN. Se encuentran afectados todos los lotes con fecha de caducidad anterior al 1 de noviembre de 2021.

La Agencia Espa&ntild

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