Detectan gluten no declarado en el complemento alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN, alerta FACUA
La Aecosan informa de que se encuentran afectados todos los lotes con fecha de caducidad anterior al 1 de noviembre de 2021.
FACUA.org
España-18/04/2019
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Imagen: argos.co.uk
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de gluten (avena) no declarado en el etiquetado del complemento alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN. Se encuentran afectados todos los lotes con fecha de caducidad anterior al 1 de noviembre de 2021.
La Agencia Espa&ntild