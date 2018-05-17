Detectan lactosa y proteína de leche no declaradas en el chorizo ibérico extra Ibisma de Supersol, alerta FACUA
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
FACUA.org
España-17/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la detección de lactosa y proteína de leche no declaradas en el chorizo ibérico extra loncheado de la marca Ibisma, que comercializa Supersol, procedente de España.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Al