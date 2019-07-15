Detectan leche no declarada en tortitas de arroz cubiertas de chocolate con leche de arroz Organic Amisa
La Aesan informa de que el producto se presenta en bolsas de 100 gramos y el lote afectado es el 444 17:491, con fecha de consumo preferente de 15 de noviembre.
FACUA.org
España-15/07/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta de la presencia de leche no declarada en el etiquetado de tortitas de arroz ecológicas cubiertas de chocolate con leche de arroz de la marca Organic Amisa. En concreto, el lote afectado es el númer