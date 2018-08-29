Detectan proteína de leche no declarada en el envase de 500 gramos de proteína vegana de la marca QNT
La Aecosan ha tenido conocimiento a través de una notificación del Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos. El lote afectado es el L703972/2, y ha sido distribuido en Canarias.
FACUA.org
Canarias-29/08/2018
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