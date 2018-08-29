Nuestras acciones

Detectan proteína de leche no declarada en el envase de 500 gramos de proteína vegana de la marca QNT

La Aecosan ha tenido conocimiento a través de una notificación del Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos. El lote afectado es el L703972/2, y ha sido distribuido en Canarias.

FACUA.org
Canarias-29/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado la presencia de proteína de leche no declarada en el envase de 500 gramos del producto de proteína vegana Protean Vegan de la marca

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos