Más noticiasTodas presentaban trazas por encima del límite de 0,1 microgramos

Detectan restos del herbicida glifosato en catorce marcas de cerveza alemanas

El Instituto Federal de Riesgos de Alemania ha asegurado que los niveles no presentan un riesgo para la salud de los consumidores.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-26/02/2016
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Un grupo ecologista alemán ha denunciado este jueves que las catorce marcas de cerveza más importantes del país contienen restos de glifosato, uno de los herbicidas más vendidos del mundo, tras analizar los componentes de la bebida en una investigación. 

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