Detectan un ingrediente no autorizado derivado del cannabis en galletas marca Dr. Greenlove, alerta FACUA
La Aecosan también ha notificado de un error en el etiquetado, que no especifica qué tipo de harina de cereal contiene.
FACUA.org
España-18/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de un ingrediente no autorizado derivado del cannabis en las marcas de galletas de chocolate y jengibre de la marca Dr. Greenlove. Además, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)