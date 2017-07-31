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Detenida una empleada de banco de Alicante por gastarse 1,3 millones de un cliente a lo largo de 25 años

La mujer aprovechaba los viajes del cliente a Rusia, su país, para ir sacando dinero de la cuenta, y a su regreso le mostraba documentos falsificados para ocultar que faltaba el dinero.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/07/2017
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Una empleada de banca en la población alicantina de Almoradí ha sido detenida por la Guardia Civil por gastarse 1,3 millones de euros de un cliente de la entidad, según informa el diario

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