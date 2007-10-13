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Detenida una persona e imputada otra por la venta de entradas falsas para el concierto de Héroes del Silencio

Se estima que el número de entradas falsificadas ha podido ascender a unas 600.

FACUA.org
Aragón-13/10/2007
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La Guardia Civil ha detenido a una persona e imputado a otra por su implicación en la venta de entradas falsificadas para el concierto del grupo Héroes del Silencio que tuvo lugar ayer en Zaragoza, en una operación denominada Escenario.

Según las investi

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