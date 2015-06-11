Detenidas 49 personas por fraude cibernético en España, Italia, Bélgica y Polonia
El grupo delictivo interfería en transacciones financieras internacionales modificando las cuentas de destino para robar el dinero.
Europa Press
Internacional-11/06/2015
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