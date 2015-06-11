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Detenidas 49 personas por fraude cibernético en España, Italia, Bélgica y Polonia

El grupo delictivo interfería en transacciones financieras internacionales modificando las cuentas de destino para robar el dinero.

Europa Press
Internacional-11/06/2015
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Una operación conjunta de la Policía Nacional, la NCA británica y las Policías de Italia y Bélgica, coordinada por Europol y Eurojust, se ha saldado con la detención de 10 personas en España y 39 en el resto de países, por fraude cibern&eacu

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