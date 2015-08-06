Detenidas cinco personas por estafar a través de Internet con el alquiler de villas de lujo en Marbella
La Policía Nacional estima que el fraude podría superar el medio millón de euros.
Europa Press
Málaga-06/08/2015
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Los arrestados crearon una página web de gran calidad en la que ofrecían viviendas en Marbella que existían en realidad, pero que sus propietarios no alquilaban. | Imagen: flickr.com/herry (CC BY 2.0)
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres de las cuales han ingresado en prisión, por estafar a través de Internet con el alquiler de villas de lujo en Marbella (Málaga) sin que los propietarios de las mismas lo supieran. Los investigadores estiman que el