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Detenidas cinco personas por estafar a través de Internet con el alquiler de villas de lujo en Marbella

La Policía Nacional estima que el fraude podría superar el medio millón de euros.

Europa Press
Málaga-06/08/2015
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La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres de las cuales han ingresado en prisión, por estafar a través de Internet con el alquiler de villas de lujo en Marbella (Málaga) sin que los propietarios de las mismas lo supieran. Los investigadores estiman que el

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