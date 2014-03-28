Detenidas dos personas por el fraude de más de 253.000 euros a través de Internet
En la localidad malagueña de Manilva se bloquea una cuenta con 100.000 euros.
FACUA.org
Internacional-28/03/2014
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La Policía Nacional ha detenido en la localidad gaditana de Algeciras a dos personas, de cincuenta y de treinta y ocho años, como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsificación de tarjetas de crédito. Al parecer, se realizaron cincuenta y dos operaciones co