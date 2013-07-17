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Detenido el director de un centro religioso de Cádiz acusado de hacer tocamientos a menores

El sacerdote, que pudo haber actuado así con al menos una docena de alumnos, fue denunciado por los padres de una de las víctimas y ya está cesado de su cargo en el colegio.

FACUA.org
Cádiz-17/07/2013
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Agentes de Policía de Cádiz han detenido a un sacerdote y director de un colegio religioso de la ciudad acusado de infringir castigos corporales severos y realizar tocamientos superficiales no consentidos sobre zonas erógenas de algunos alumnos menores del centro, segú

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