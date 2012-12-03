Detenido el exdueño de Marsans acusado de blanqueo de dinero y ocultación de bienes
AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia denunciaron a los antiguos propietarios de la agencia de viajes al considerar que estaban ocultando a sus acreedores bienes de la empresa y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
FACUA.org
España-03/12/2012
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La Policía ha detenido este lunes al expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han informad