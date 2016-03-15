Detenido en Guijuelo el responsable de una explotación por falsificar la pureza de más de 1.400 cerdos
Los lechones que nacían en la finca eran certificados como animales de pureza racial ibérica con documentación falsa para aumentar su valor en el mercado.
Europa Press
Castilla y León-15/03/2016
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La Guardia Civil ha detenido al representante de una explotación de porcino, residente en Guijuelo (Salamanca), por presuntamente falsificar la procedencia de origen de 1.421 lechones y hacerlos pasar por ejemplares de raza pura ibérica.
Según han informad