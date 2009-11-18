Detenido por estafar siete millones de euros con la compra-venta de vehículos en Barcelona
El timo consistía, principalmente, en comprar vehículos con la ayuda de créditos bancarios y revenderlos a terceros.
FACUA.org
Cataluña-18/11/2009
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Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de 36 años como presunto autor de una estafa continuada por un valor de 7 millones de euros con la compra-venta de vehículos, que habría afectado a unas 150 personas de las comarcas del