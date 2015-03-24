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Detenido un informático en Valencia acusado de estafar 60.000 euros a siete entidades financieras

El hombre, de 33 años, usurpó la identidad de 300 personas para solicitar microcréditos.

Europa Press
España-24/03/2015
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Agentes de la Guardia Civil de Valencia han detenido a un hombre de 33 años como supuesto autor de la usurpación de la identidad de 300 personas para solicitar microcréditos a siete entidades financieras por un valor de 60.000 euros, según ha informado el instituto arm

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