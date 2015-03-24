Detenido un informático en Valencia acusado de estafar 60.000 euros a siete entidades financieras
El hombre, de 33 años, usurpó la identidad de 300 personas para solicitar microcréditos.
Europa Press
España-24/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de la Guardia Civil de Valencia han detenido a un hombre de 33 años como supuesto autor de la usurpación de la identidad de 300 personas para solicitar microcréditos a siete entidades financieras por un valor de 60.000 euros, según ha informado el instituto arm