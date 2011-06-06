Detenidos tres médicos por realizar implantes con productos ilegales adquiridos a través de Internet
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había denegado la autorización para administrarlos.
FACUA.org
España-06/06/2011
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres médicos que realizaban implantes ‘pellet’ (comprimidos estériles) que contenían productos ilegales adquiridos a través de Internet.
Además, ha sido arrestada la administradora de la