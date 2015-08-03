Detienen a 212 personas por una macroestafa de más de 190.000 euros en contratos de publicidad
La trama utilizaba veintiuna empresas que eran conocedoras y participantes en la comisión de la estafa investigada.
Europa Press
España-03/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 212 personas como presuntas responsables de los delitos de estafa, coacciones y pertenencia a organización criminal por su vinculación a una macroestafa con un beneficio de más de 190.000 euros en contratos de publicidad. H