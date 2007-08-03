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Detienen en Puerto Rico a ochenta y ocho falsos médicos que compraron licencias para ejercer la medicina

Dos funcionarios implicados en la alteración de las calificaciones de exámenes.

FACUA.org
América-03/08/2007
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Las autoridades puertorriqueñas detuvieron el jueves a noventa y una personas, entre ellas a ochenta y ocho médicos que presuntamente pagaron una cantidad de dinero a cambio de recibir licencias fraudulentas para poder ejercer la medicina.

Las investigaciones indican que dos

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