Deutsche Bank devolverá 3 millones a clientes de EEUU para acabar con una disputa de títulos hipotecarios
La SEC determina que los comerciales del banco alemán hicieron declaraciones "falsas" y "engañosas" en la negociación y venta de CMBS, por lo que sus clientes asumieron precios más altos que los que DB pagó.
Europa Press
Internacional-13/02/2018
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Deutsche Bank ha acordado la devolución de 3,7 millones de dólares (3 millones de euros) a clientes para liquidar una disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) relacionada con la venta «engañosa» de bon